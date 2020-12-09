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Возбуждено дело против трех последователей "Свидетелей Иеговы" в Орле

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Орловские следователи возбудили уголовное дело в отношении трех последователей запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщает СУ СКР по региону в среду.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

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Подозреваемые являлись членами совета старейшин собрания "Свидетели Иеговы "Орел". По данным следствия, они выполняли организаторские функции, направленные на продолжение деятельности запрещенной организации.

"Действуя совместно и согласовано, из экстремистских побуждений, они осуществляли на территории Орловской области созыв собраний "Свидетели Иеговы "Орел", в которых лично принимали участие и формировали их повестки", - говорится в сообщении.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия.

Орел Свидетели Иеговы

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