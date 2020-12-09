Возбуждено дело против трех последователей "Свидетелей Иеговы" в Орле

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Орловские следователи возбудили уголовное дело в отношении трех последователей запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщает СУ СКР по региону в среду.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Подозреваемые являлись членами совета старейшин собрания "Свидетели Иеговы "Орел". По данным следствия, они выполняли организаторские функции, направленные на продолжение деятельности запрещенной организации.

"Действуя совместно и согласовано, из экстремистских побуждений, они осуществляли на территории Орловской области созыв собраний "Свидетели Иеговы "Орел", в которых лично принимали участие и формировали их повестки", - говорится в сообщении.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия.