Глава комитета Думы призвал Минэкономразвития к отказу от механизма госпрограмм

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров при обсуждении серии государственных программ, которые вносятся в парламент вместе с проектом бюджета, призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова выработать новый механизм планирования, так как этот похож на покойника и не оживет.

Дискуссия возникла в последний день обсуждения комитетом по бюджету государственных программ (всего 46, из них 3 в разработке), которые вносятся в Госдуму вместе с проектом бюджета на трехлетний период. Перечень государственных программ был утвержден президентом в 2010 году. В госпрограммах содержится перечень индикаторов, которые необходимо достичь, и объемы бюджетных ассигнований, которые на это выделяются. Перечень госпрограмм формируется Минэкономразвития вместе с Минфином и утверждается правительством.

Накануне Счетная палата заявила, что параметры госпрограмм не всегда взаимоувязаны между собой, а цели и мероприятия могут не полностью отражать задачи, поставленные перед ведомствами. Глава комитета Макаров в четверг вечером на примере госпрограммы по экологии показал, что при сокращении финансирования - в ряде случаев почти на 30% - основные показатели программы продолжают расти.

"Может быть все-таки проще отказаться от механизма, который за 10 лет показал свою полную неэффективность, и работать на основании национальных целей президента", - поинтересовался Макаров в пятницу, при обсуждении госпрограммы экономического развития у главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Макаров пошутил, что госпрограммы можно рассматривать как возможность для работы бумажной промышленности, так как по каждой госпрограмме пишется тысячи бумаг, и как инструмент занятости чиновников, которые вынуждены тратить на это огромное количество времени.

"Мы в действующей системе программ, в том числе целевых индикаторов, действительно видим большой потенциал для развития", - сказал Решетников. Он отметил, что по итогам утверждения единого плана достижения общенациональных целей придется пересмотреть систему государственных программ и в первую очередь настроить целевые индикаторы. "Далеко не всегда предложенная система мероприятий обеспечивает достижение целей более верхнего уровня. Придется все эти вопросы посмотреть", - согласился Решетников.

"Я понимаю, что вам сейчас придется дорабатывать, но может быть не пытаться этот инструмент, который доказал свою профессиональную непригодность, пытаться донастраивать, а все-таки предложить что-то другое? Я как раз вас и спрашиваю, зачем вам нужны госпрограммы, вот этот инструмент, который себя уже полностью скомпрометировал. Зачем вы снова пытаетесь реанимировать покойничка? Его можно подкрасить, можно тон наложить, можно там румянец, будет выглядеть обалденно совершенно, но не оживет", - настаивал Макаров.

"Ваше мнение действительно очень важно, потому что 10 лет - большой путь (...) Но в конечном итоге все равно нужен некий инструмент, который увязывает бюджет и бюджетные расходы с некими показателями и целями", - ответил Решетников. По его словам, можно отказаться от госпрограмм, но тогда придется придумывать все равно что-то иное.

"Вообще, по-хорошему, нужно рассматривать госпрограммы в рамках подготовки докладов правительства о реализации целей и задач правительства. Причем здесь бюджет?" - сказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

В пятницу комитет Госдумы по бюджету закончит рассмотрение государственных программ, к понедельнику он должен обработать полученную информацию и подготовить проект заключения на бюджет РФ на 2021-2023 гг.