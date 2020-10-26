Депутат Госдумы обосновал необходимость отказа от госпрограмм

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе встречи депутатов с премьер-министром Михаилом Мишустиным еще раз поднял вопрос о необходимости отказаться от такого инструмента планирования, как государственные программы.

"Вот мы бы предложили, когда мы будем готовить уже следующую трехлетку (бюджета - ИФ), отказаться от такого инструмента, как государственные программы", - сказал он. Макаров отметил, что данное предложение выработано на основе анализа, который провели профильные комитеты вместе с комитетом по бюджету в ходе рассмотрения госпрограмм в рамках проекта бюджета. "Мы предлагаем уйти на самом деле от психологии, от менталитета, когда мы считаем государственные программы стратегическими документами. Стратегические документы - это задачи, поставленные президентом, и план правительства. И мы считаем, что в следующем году мы бы вполне могли выйти на эту задачу. А государственная программа, если нужна такая вот аналитическая группировка, - да ради бога. Если не хватает кому-то функциональной и ведомственной классификации, ну что ж, давайте будет ещё одна", - сказал он.

Глава думского комитета добавил, что отказ от госпрограмм освободит очень многих людей от бессмысленной работы и даст возможность сосредоточить бюджет на решении стратегических задач.

Макаров вернулся к теме госпрограмм позже, в ходе заседания комитета по бюджету. "Я так понимаю, что следующий бюджет уже будут обсуждать следующие депутаты, но у меня такое ощущение, что если у нас останутся госпрограммы как они есть, то они будут обсуждать те же самые проблемы, которые сегодня обсуждаем мы", - сказал он в ходе рассмотрения проекта постановления Госдумы к первому чтению бюджета на 2021-2023 гг. и поинтересовался, есть ли замечания у Минфина.

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко ответила, что замечания учтены. "Я просто обращаю внимание, что именно вопросы государственных программ, стратегий развития отрасли как раз и являются во всех парламентах мира основной темой для обсуждения. Это не новость для Российской Федерации, и 10, и 20 лет и весь мир, и все парламенты только на этом и сосредоточены. Давайте мы уберем (госпрограммы - ИФ), ну ладно, но я думаю, что к этому ни нынешний, ни будущий парламент не подойдет, к тому, чтобы в парламенте бы это не обсуждалось", - сказала Нестеренко и поблагодарила главу думского комитета за плодотворную работу.

"Спасибо, Татьяна Геннадьевна, тогда с учетом вашего последнего замечания я могу сказать только одно, что нет ни одного парламента мира, в котором бы представитель правительства сказал, что должен, а что не должен обсуждать парламент, потому что в этом случае это было бы его последнее выступление в парламенте, в любой стране мира. У нас это не так, потому что мы работаем вместе с вами, и я надеюсь - работаем конструктивно", - ответил Макаров.

Ранее тема отказа от такого инструмента планирования, как государственные программы, поднималась в ходе заседания комитета по бюджету с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Макаров пошутил, что госпрограммы можно рассматривать как возможность для работы бумажной промышленности, так как по каждой госпрограмме пишутся тысячи бумаг, и как инструмент занятости чиновников, которые вынуждены тратить на это огромное количество времени.

"Мы в действующей системе программ, в том числе целевых индикаторов, действительно видим большой потенциал для развития", - сказал Решетников. Он отметил, что в конечном итоге все равно нужен некий инструмент, который увязывает бюджет и бюджетные расходы с некими показателями и целями. По словам Решетникова, можно отказаться от госпрограмм, но тогда придется придумывать все равно что-то иное.

Дискуссия возникла в последний день обсуждения думским комитетом по бюджету государственных программ (всего 46, из них три в разработке), которые вносятся в Госдуму вместе с проектом бюджета на трехлетний период.

Перечень государственных программ был утвержден президентом в 2010 году. В госпрограммах содержится список индикаторов, которых необходимо достичь, и объемы бюджетных ассигнований, которые на это выделяются. Перечень госпрограмм формируется Минэкономразвития вместе с Минфином и утверждается правительством.

На днях Счетная палата РФ заявила, что параметры госпрограмм не всегда взаимоувязаны между собой, а цели и мероприятия могут не полностью отражать задачи, поставленные перед ведомствами.