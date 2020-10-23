Петербургские депутаты предложили запретить демонтаж советских вывесок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит введение специального правового режима для легализации вывесок, установленных в городе до 10 октября 1996 года, в том числе в советский период.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Законодательного собрания, инициативу решено рассмотреть на пленарном заседании. Депутаты предлагают внести изменения в городской административный кодекс и закон о благоустройстве, чтобы сохранить ценные исторические вывески.

Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок пояснил в своем телеграм-канале, что в Петербурге массово демонтируют советские вывески.

"Помните, не так давно в Петербурге стали массово исчезать артефакты советской эпохи - вывески и рекламные конструкции ХХ века? Да-да, те самые, которые сняли после анонимных жалоб одного и того же пользователя небезызвестного портала "Наш Санкт-Петербург", - отметил Четырбок.

Куда в Петербурге пропадают советские вывески.

Минувшей весной Интернет облетела история анонимного пользователя Антона П., который оказался активным посетителем портала "Наш Санкт-Петербург".https://t.co/2fXmudh4X7 pic.twitter.com/65xqsldB0X — ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) June 26, 2020

По его словам, один анонимный пользователь за четыре года отправил на портал почти 8 тыс. обращений - "писал фактически по 4-5 жалоб каждый день на протяжении четырех лет, без перерывов на выходные и праздники".

В числе утраченных вывесок депутат назвал "Ателье" на Ординарной, "Союз" на Курской, "Магазин №53" на Жака Дюкло, "Выборгская" на Торжковской, "Дом радио и музыки" на Гражданском.

"И если та же конструкция "Ателье" вполне соответствовала дизайну здания, но не подходила под нынешние правила и поэтому была демонтирована, то к современной разноцветной рекламе ни у кого претензий, видимо, нет", - добавил Четырбок.