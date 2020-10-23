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В РФ для лечения COVID-19 развернули уже около 200 тысяч коек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Коечный фонд для борьбы с COVID-19 в России в настоящее время составляет почти 200 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом Мурашко заявил в пятницу на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне, выступая по видеосвязи.

По его словам, "до начала пандемии в РФ имелось 52 тыс. взрослых и детских инфекционных коек".

"То есть коечный фонд инфекционной службы увеличен в четыре раза", - уточнил Мурашко.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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