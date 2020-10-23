Бывший вице-президент "Евросети" Левин арестован по делу об убийстве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы арестовал до 6 ноября бывшего вице-президента по безопасности компании "Евросеть" Бориса Левина по делу об убийстве. В пресс-службе суда уточнили, что это решение было принято 22 октября.

В картотеке суда говорится, что дело расследуется по статье об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК).

По данным источников порталаTAdviser, Левина задержали по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, в офисе которой в подмосковном Красногорске прошли обыски 21 октября.

Комментариями следствия, а также Merlion "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В 2010 году Левин был оправдан по уголовному делу о похищении человека. По этому делу Басманный суд в 2009 году заочно арестовал уехавшего за границу бывшего главу "Евросети" Евгений Чичваркин.

Левина и его заместитель Андрей Ермилов были арестованы еще в сентябре 2008 года. Их и еще нескольких сотрудников компании обвинили в похищении экспедитора Андрея Власкина и его напарника Дмитрия Смургина, заподозренных работодателями в краже крупной партии сотовых телефонов. В суде все фигуранты отвергали вину в вымогательстве и похищении человека, заявляя, что все совершенное ими является не более чем самоуправством. Присяжные их оправдали.