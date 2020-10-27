Совладельцев Реалист банка арестовали по делу об убийстве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы отправил под арест троих акционеров Реалист банка по делу об убийстве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, по ходатайству следствия Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев были арестованы до 6 ноября.

Реалист банк заявил, что арест его совладельцев не влияет на деятельность кредитной организации. "Упоминаемые события не имеют отношения к деятельности банка и не влияют на непрерывность его бизнес-процессов. Все обязательства банка перед клиентами, партнерами и сотрудниками полностью выполняются", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Реалист банка.

Согласно картотеке суда, фигуранты были задержаны по уголовному делу об убийстве (п.п. "е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие подозревает их в причастности к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области. Жертва преступления, отмечает издание, была сожжена вместе с домом для сокрытия следов преступления.

Именно по этому делу, указывает "Коммерсантъ", на прошлой неделе был арестован Борис Левин - бывший вице-президент "Евросети". При этом, согласно картотеке суда, Левину вменятся убийству двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В 2010 году Левин был оправдан по уголовному делу о похищении человека. В рамках этого дела в 2009 году Басманным судом Москвы был заочно арестован уехавший за границу экс-глава "Евросети" Евгений Чичваркин.

Реалист банк по итогам II квартала 2020 года занимал 145-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Абрамов, Мангутов и Карчев являются также совладельцами крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion. Карчев является также бенефициаром золотодобывающей группы "Золотой актив".