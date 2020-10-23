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Ношение масок стало обязательным в Дагестане

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал указ об обязательном ношении масок в общественных местах в республике до улучшения ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси", - говорится в указе главы.

Также, маски на законодательном уровне необходимо носить при посещении аптек, торговых центров, мечетей, вокзалов, аэропортов и других мест массового пребывания людей.

Кроме того, гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане за последние сутки зарегистрировано 86 случаев заболевания коронавирусом. Всего на 23 октября в регионе зарегистрировано 15 369 случаев. С начала периода пандемии в Дагестане погибли 744 человека.

Дагестан коронавирус

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