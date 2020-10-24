Авария на ЛЭП оставила 40 населенных пунктов Хабаровского края без света

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Из-за пришедшего в Хабаровский край циклона со снегом и сильным ветром произошли аварии на электросетях, в результате чего частично обесточены 40 населенных пунктов, в которых проживают более 36 тыс. человек, сообщается на сайте Минэнерго РФ в субботу.

"Из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - сказано в сообщении.

По данным Минэнерго, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 40 населенных пунктах края (около 36 200 человек). Мощность отключенных потребителей - 20,06 МВт.

Температура воздуха в Хабаровском крае в субботу опустилась до нуля градусов Цельсия.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 8 бригад в составе 20 человек и 8 единиц специальной техники.