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Сотни домов в Хабаровском крае остаются без света из-за циклона

В Хабаровске от ветра пострадало более 2 тысяч деревьев

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - После прошедшего в выходные в Хабаровском крае циклона без электричества остаются более 800 жилых домов и десять социально значимых объектов в 11 населенных пунктах региона, сообщается на сайте краевого правительства.

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Согласно сообщению, в 818 обесточенных домах проживают 1 948 человек. В правительстве заявляют, что планируют в течение дня устранить все аварии.

Циклон, который 23 и 24 октября принес в регион мокрый снег и шквалистый ветер, в общей сложности нарушил электроснабжение в 108 населенных пунктах края. Всего под отключение попало 19 800 домов и 238 социально значимых объектов, в большинстве из них электроснабжение было восстановлено в выходные.

Движение паромов на переправе Ванино - Холмск возобновлено, на автодорогах в воскресенье сняты ограничения на движение транспорта.

В Хабаровске циклон повалил более сотни деревьев, пострадали более двух тысяч, сообщила мэрия города. Там отмечают, что данные не окончательные. Подсчет ущерба продолжается.

По данным мэрии, электроснабжение в Хабаровске полностью восстановлено. Ликвидация всех последствий снегопада займет не менее недели.

Хабаровский край

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