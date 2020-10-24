Троих госпитализировали со стройки объекта "Сахалина-2" с COVID-19

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Три работника со стройки компрессорной станции объединенного берегового технологического комплекса (ОБТК) нефтегазового проекта "Сахалин-2" в Ногликском районе Сахалинской области госпитализированы с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") в субботу.

Сотрудник пресс-службы добавил, что строительная площадка дожимной компрессорной станции (ДКС) ОБТК находится под управлением генерального подрядчика Petrofac Facilities Management Limited, который "должен обеспечивать соответствие всем требованиям российского законодательства, включая требования регионального управления Роспотребнадзора".

У контактировавших с заболевшими также взяты ПЦР-тесты, их изолировали на территории площадки ДКС ОБТК. Все работники на стройплощадке находятся под постоянным медицинским наблюдением.

"Компания Sakhalin Energy, со своей стороны, оказывает консультативную поддержку по организации противоэпидемических мероприятий для минимизации распространения коронавирусной инфекции. В Sakhalin Energy создан главный координационный комитет, который обеспечивает непрерывную работу компании и отвечает за разработку и внедрение мер по предотвращению распространения коронавируса на объектах", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его данным, все производственные объекты проекта "Сахалин-2" работают в штатном режиме, на объектах не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). Добыча и отгрузка углеводородов осуществляются согласно планам и графикам работ, отметили в пресс-службе.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В рамках проекта функционирует завод по производству СПГ с проектной мощностью 9,6 млн тонн в год.