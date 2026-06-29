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Petrofac перечислила в британскую казну более 0,5 млн фунтов за нарушение санкций против РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd. (PFML) уплатила штраф в размере 569 тысяч фунтов стерлингов в британский бюджет в связи с нарушениями антироссийских санкций в период сворачивания своей деятельности в России.

Об этом через сайт правительства сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций OFSI.

"Нарушения со стороны PFML произошли в 2022 и 2023 годах, когда компания сворачивала свою деятельность в России. Компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала техническую помощь относительно данной продукции", - говорится в сообщении.

OFSI отмечает, что нефтесервисная компания самостоятельно сообщила о нарушениях в британскую налоговую службу (HMRC) и в полной мере сотрудничала со следствием.

Petrofac стала первой компанией, нарушившей антироссийские санкции, название которой раскрыло британское правительство.

На момент своего ухода Petrofac присутствовала в России более 15 лет. Наибольший объем услуг она оказывала Sakhalin Energy - бывшему оператору проекта "Сахалин-2". Еще в 2006 году компания открыла на острове Сахалинский учебно-технический центр (СУТЦ), специализирующийся на подготовке операторов и подрядчиков нефтегазовых проектов.

Сахалин-2 Sakhalin Energy OFSI Petrofac Великобритания
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