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РПЦ не поддержала введение налога за бездетность

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь выразила несогласие с предложением обязать россиян платить налог за бездетность, которое высказала глава общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она выступила с инициативой обложить налогом бездетных россиян репродуктивного возраста, исключив тех, кто не может иметь детей по медицинским причинам.

Инициативу поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По мнению архиерея, проблему рождаемости нельзя решить при помощи налогов.

"Я бы лучше подумал, как нам снизить число абортов, как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве, - предложил он. - Вот это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность".

РПЦ Совет матерей Госдума

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