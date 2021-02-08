Число родившихся детей в РФ в 2020 году стало минимальным с 2002 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2020 году вырослa более чем в два раза - до 688,7 тысячи человек с 316,2 тысячи человек в 2019 году, а число родившихся в РФ в 2020 году детей стало минимальным с 2002 года, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата.

Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек, в 2006 году - 687,1 тыс. человек, в 2007г - 470,3 тыс. человек с дальнейшим постепенным снижением до 4,3 тыс. человек в 2012 году.

В 2013-2015 годах три года подряд фиксировался незначительный естественный прирост (превышение числа родившихся над числом умерших) населения на уровне 20-30 тыс. человек, но начиная с 2016 года прирост опять сменился убылью, которая неуклонно нарастала последние 5 лет.

Число родившихся в РФ в 2020 году снизилось до 1 млн 435,8 тыс. человек с 1 млн 484,5 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал минимальным с 2002 года (тогда родилось 1,397 млн детей). Максимальное число детей родилось в 2014 году (1,953 млн), после этого число рождений неуклонно снижалось.

Число умерших в РФ 2020 году выросло до 2 млн 124,5 тыс. человек с 1 млн 800,7 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2006 года (2,167 млн человек), минимальное число умерших было в 2019 году.

Как сообщалось, по предварительным данным Росстата, население России в 2020г сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), снизившись до 146,24 млн.

Последний раз столь существенное сокращение населения в РФ было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек.

До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2019 года.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).