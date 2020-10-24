Арестованы подозреваемые в убийстве младенца в Челябинске

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Жительница Челябинска и ее сожитель арестованы по обвинению в убийстве своего семимесячного ребенка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

29-летнему Евгению Гаврилову и его 24-летней сожительнице Татьяне Пупышевой предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего группой лиц (пп. "в, ж" ч.2 ст.105 УК РФ).

22 октября женщина заявила о похищении ее ребенка. Позднее она сообщила, что он якобы скончался от болезни, и они с сожителем бросили тело в реку.

23 октября тело было найдено, отправлено на экспертизу, и пара была задержана. По версии следствия, фигуранты избили до смерти семимесячного младенца и выкинули тело в реку Миасс.

Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не осуществлявших должным образом надзор за неблагополучной семьей.