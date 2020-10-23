Челябинку, заявившую о похищении у нее ребенка, задержали по подозрению в его убийстве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Челябинска задержаны в пятницу по подозрению в убийстве семимесячного ребенка, тело которого обнаружили в реке Миасс.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает, что задержаны 29-летний местный житель и его 24-летняя сожительница (мать ребенка - ИФ). Они подозреваются в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, подозреваемые нанесли множественные удары семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем злоумышленники сбросили его в реку Миасс.

Следствием решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинения.

Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не должным образом осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что женщина в четверг вечером заявила о похищении у нее ребенка. Позже она призналась в том, что он скончался от болезни, и они с сожителем скинули тело ребенка в реку.

В пятницу тело было найдено и передано на судмедэкспертизы для установления причины смерти.