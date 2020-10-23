Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 23.10В России 1 480 646+17 340В мире 41 695 675+468 499

Челябинку, заявившую о похищении у нее ребенка, задержали по подозрению в его убийстве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Челябинска задержаны в пятницу по подозрению в убийстве семимесячного ребенка, тело которого обнаружили в реке Миасс.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает, что задержаны 29-летний местный житель и его 24-летняя сожительница (мать ребенка - ИФ). Они подозреваются в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, подозреваемые нанесли множественные удары семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем злоумышленники сбросили его в реку Миасс.

Следствием решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинения.

Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не должным образом осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что женщина в четверг вечером заявила о похищении у нее ребенка. Позже она призналась в том, что он скончался от болезни, и они с сожителем скинули тело ребенка в реку.

В пятницу тело было найдено и передано на судмедэкспертизы для установления причины смерти.

Челябинск

Новости

Экс-замдиректора Росгвардии Милейко отпустили под обязательство о явке

Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России

Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России
Пандемия коронавируса

Эксперт из РФ не исключил необходимость регулярно прививаться от COVID

Бывший вице-президент "Евросети" Левин арестован по делу об убийстве

В Хасавюрте убили бойца смешанных единоборств

Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам

Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам
Экологическая катастрофа на Камчатке

Министр заявил о начале восстановления подводного мира у берегов Камчатки

Экологическая катастрофа на Камчатке

Фактор, с которым связали ЧП на Камчатке, нарекли "медвежьим приливом"

Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Турбизнес почувствовал страх россиян путешествовать на ноябрьские праздники из-за COVID

Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');