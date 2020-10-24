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Под Выборгом был убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Выборгском районе Ленинградской области обнаружено тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено по месту его проживания", - добавил источник.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Александр Петров - отец первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, не уточняя имя убитого, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального следственного управления Сергея Сазина.

Александр Петров - совладелец ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных предприятий Ленинградской области, муниципальный депутат Выборга.

Ленинградская область Александр Петров

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