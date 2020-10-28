В Выборге сотни людей пришли попрощаться с убитым бизнесменом Петровым

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек пришли на церемонию прощания с убитым депутатом Выборгского городского совета, бизнесменом Александром Петровым, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

В Свято-Преображенский собор, где проходит отпевание, пришли родственники, в том числе сын Петрова Виталий (первый российский пилот "Формулы-1"), друзья, коллеги покойного и обычные горожане. В числе желающих проститься - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и его отец бизнесмен Олег Цой, врио главы Выборгского района Ильдар Гилязов.

Литургию и отпевание совершает епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Церемония проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: люди носят маски. Внутри собора и около него много сотрудников служб безопасности, дежурят наряды полиции.

После отпевания Петрова похоронят на кладбище Выборга.

Как сообщалось, тело Петрова с огнестрельным ранением груди было обнаружено 24 октября в Выборгском районе Ленинградской области. Следствие считает, что это заказное убийство.

Покойный был муниципальным депутатом Выборга, являлся совладельцем более 25 крупных региональных предприятий, специализирующихся на торговле топливом, гостиничных услугах, сборе и утилизации отходов, дорожном строительстве, размещении рекламы. Ему был 61 год.