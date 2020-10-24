К поискам боцмана, матроса и практиканта после взрыва на танкере подключат авиацию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Поиски трех моряков продолжаются после взрыва на танкере в Азовском море, к ним планируется привлечь авиацию, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"В течение часа к поискам планируется подключить вертолет Ми-8, который вылетит из Симферополя. Еще два вертолета - из Крыма и Геленджика - присоединятся к поискам утром", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительной информации, экипаж танкера состоит из россиян.

"Среди пропавших моряков - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. Пока никого из них не нашли", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв и пожар. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. По данным МЧС, 10 человек спасены, еще троих ищут.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с ЧП с танкером сообщил, что медицинские службы региона при необходимости готовы выехать на место происшествия и оказать медицинскую помощь экипажу.