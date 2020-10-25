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СК возбудил дело о заказном убийстве мундепа Петрова под Выборгом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следователи квалифицируют как убийство по найму гибель бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова, застреленного в Выборгском районе Ленинградской области.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. "з" ч.2 ст 105 УК РФ)", - сообщает Следственный комитет в воскресенье.

По данным следствия, вечером в субботу "неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области".

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