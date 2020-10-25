Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксировали

Танкер "Генерал Ази Асланов" Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский танкер "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку, сообщили в МЧС Крыма в воскресенье.

"В 05:20 судно "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Всего по состоянию на 06:00 для ликвидации последствий происшествия привлечено 156 человек, 22 единицы техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что поиск пропавших моряков пока не дал результата.

В МЧС пояснили, что взрыв произошел в зоне ответственности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, однако в Крыму также организовали работу оперативного штаба для оказания помощи. От республики в поисковой операции задействованы катер "Дмитрий Михайлик" и вертолет Ми-8.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.

Со ссылкой на данные судовладельца в МЧС Крыма сообщили, что поврежден правый борт танкера: образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров.