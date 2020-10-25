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МЧС завершило активные поиски трех моряков в Азовском море

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Спасатели с 08:00 понедельника прекратят активную фазу поисковой операции в районе взрыва танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

В дальнейшем, отмечает пресс-служба, сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по краю будут продолжать обследование береговой линии в Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.

В воскресенье поисково-спасательные работы были разбиты на два участка.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.

Со ссылкой на данные судовладельца в МЧС Крыма сообщили, что поврежден правый борт танкера: образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров. Судно отбуксировали.

Генерал Ази Асланов Азовское море

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