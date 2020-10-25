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На поддержку промышленности в России выделят более 5 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В текущем году российские промышленные компании получат 5 млрд рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров. Распоряжение об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства, размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного промпроизводства. Эта возможность, среди прочего, будет доступна организациям из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения, сказали в кабмине.

Отмечается, что субсидии позволят обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 млрд рублей.

Также принято решение о выделении 600 млн рублей для предоставления субсидий тем, кто собирается купить новую буровую установку и утилизировать старую. В результате ожидается рост продаж такого оборудования в 2020 году на 3 млрд рублей.

Дополнительное финансирование поддержит российские промышленные компании, поможет снизить вынужденные издержки и обеспечить бизнес новыми заказами, говорится в сообщении.

Михаил Мишустин

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