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Мишустин снова призвал министров усилить исполнительскую дисциплину

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин второй раз за три недели на заседании правительства обратился к вопросу об исполнительской дисциплине членов кабинета министров, заявив о необходимости дальнейшего развития системы контроля в этой сфере.

"В повестке заседания еще один вопрос - об исполнительской дисциплине. Обсудим, как выполняются поручения президента и правительства, примем решения по дальнейшему развитию системы контроля в этой сфере", - сказал он.

По его словам, несмотря на уже достигнутые результаты, необходимо продолжить повышать качество исполнения всех поручений.

От того, насколько точно реализуются принимаемые решения, напрямую зависит уровень жизни граждан, объяснил премьер.

"Важно обеспечивать своевременно качество исполнения всех поручений и в целом достижение конечного результата", - подытожил он.

8 октября Мишустин говорил, что недопустимо не исполнять поручения президенту и дал чиновникам месяц на исполнение одного из таких поручений.

Михаил Мишустин Правительство

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