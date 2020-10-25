Власти РФ спрогнозировали завершение "коронакризиса" к концу 2021 года

Бизнес настроен пессимистичнее и называет более поздние сроки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ожидания российских властей и крупного бизнеса о времени завершении кризиса, причиной которого стала пандемия COVID-19, разнятся. Самый оптимистичный вариант - конец 2021 года, пессимистичный - 2023 год.

"Закончится, я надеюсь, уже 21-й год, к концу 21-го года", - заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, "когда все это закончится".

Его преемник в правительстве, министр экономического развития Максим Решетников сделал похожий прогноз. "Мы на нормальной траектории, двигаемся нормальными темпами, восстановление к концу 21-го года", - сказал он.

Аналогичные ожидания озвучил министр финансов Антон Силуанов. "По нашим прогнозам, к концу 21-го года мы должны выйти на докризисные уровни развития. Будем надеяться, что так и будет", - заявил Силуанов.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказался более обтекаемо. "Уже меньше будет остановок, больше все понимают последствия, они будут несколько слабее, и следующий год тоже будет непростой, но легче, чем в этом году уж точно", - отметил он.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф также ожидает, что экономика в 2022 году полностью оправится от потрясений.

"Полное восстановление экономики - 22-ой год, 21-й год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом. Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - сказал Греф.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает, что даже в худшем случае можно будет говорить об окончании кризиса в конце 2021 года. "Хороший вопрос, потому что сегодня и так много пессимизма, такое уникальное стечение обстоятельств редко было в нашей промышленности, я даже не припомню, за свою долгую работу в отрасли. Самый пессимистичный вариант - это конец 21-го года", - заявил Алекперов.

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев предположил, что в конце зимы - начале весны авиакомпания сможет восстанавливать перевозки на европейских направлениях. "Закрыть страну на карантин сейчас мало кто решается. Почему? Потому что второй удар будет по экономике. Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы там, февраль-март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе", - сказал Савельев.

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что стабилизация ситуации произойдет только через три года.

"Свое влияние (кризис - ИФ) как-то стабилизирует в году 23-м, судя по всему, по всем данным: количество людей, переболевших на сегодняшний день, вот эта скорость, которая создает вспышки. Человеческое поведение... решили съездить поотдыхать летом и привезли назад новую волну. Так же поедут и зимой, то есть, эти вспышки будут гулять достаточно долго", - сказал Дерипаска.