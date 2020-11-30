Греф спрогнозировал рост прибыли Сбербанка до 1 трлн рублей не раньше 2022 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России получит прибыль в 1 трлн рублей не ранее 2022 года, сообщил Bloomberg TV глава Сбербанка Герман Греф.

"Как нам представляется, к середине или к концу 2022 года экономика вернется по своим масштабам к параметрам 2019 года. Наверное, после этого можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли", - сказал он.

Стратегия Сбербанка на 2018-2020 годы предусматривала выход Сбербанка на уровень прибыли в 1 трлн рублей в 2020 году, но в июне Греф говорил, что этот уровень не будет достигнут из-за пандемии.

Греф также сообщил, что в следующем году экономика России может вырасти на 2,5-3,5%, но полное восстановление возможно только в 2022 году при условии, что вакцины и лекарства от COVID-19 помогут преодолеть широкое распространение пандемии.

С начала пандемии по конец третьего квартала объем реструктурированных кредитов Сбербанка составил около 2,5 трлн рублей. Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2020 года составила 558,6 млрд рублей, что на 11,8% меньше, чем годом ранее.

"В целом мы довольны тем, как складывается ситуация, это меньшее из того худшего, что могло случиться", - сказал Греф.

Сбербанк 30 ноября и 1 декабря представит новую стратегию и дивидендную политику на 2021-2023 годы.