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Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправится в дальний поход

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включая флагман - крейсер "Варяг", на следующей неделе отправится в дальний поход, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в период плавания корабли посетят ряд иностранных портов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведут частные учения и тренировки, экипажи отработают совместные действия с авиагруппой при выполнении полетов.

В составе отряда будут ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга".

Выход кораблей из Владивостока запланирован на 31 октября. Поход продлится более двух месяцев, сообщили в Минобороны.

Как сообщал "Интерфакс", в конце сентября из дальнего похода вернулся отряд Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома".

Эти корабли выполняли задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе - совершили деловой заход в порты Шри-Ланки и Брунея, приняли участие в российско-индийском военно-морском учении "Индра-Нэви-2020" в Бенгальском заливе.

Тихоокеанский флот Минобороны РФ Варяг

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