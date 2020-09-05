Российские и индийские корабли провели стрельбы на учении "Индра Нэви-2020"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы в ходе двустороннего военно-морского учения "Индра Нэви-2020", которое проходит в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"После встречи двух отрядов кораблей моряки России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи. Далее с воздуха палубным вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ проводилась фотосъемка совместного стоя кораблей", - говорится в сообщении.

Позднее большие противолодочные корабли ТОФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени.

В ходе учения также была отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы большой морской танкер "Борис Бутома" и танкер ВМС Индии "Шакти". Упражнение выполнялось при следовании судна и кораблей параллельными курсами на расстоянии порядка 70 метров.

Международный отряд кораблей продолжает действия в море по плану учения.

Учение "Индра Нэви-2020" началось в пятницу в Бенгальском заливе.