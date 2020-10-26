ФЕОР насчитала в России миллион евреев

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В России, по оценке Федерации еврейских общин России, живет около миллиона евреев из них только чуть более 200 тысяч являются активными членами общин, сообщил президент ФЕОР Александр Борода. По его словам, федерция стремится, чтобы их доля выросла как минимум вдвое.

На прошлой неделе Jerusalem Post со ссылкой на исследование лондонского Института изучения еврейской политики сообщила, что число евреев в Европе, Турции и России, с 1970 года снизилось с 3,2 млн до 1,3 млн человек, в том числе из-за эмиграции и спада рождаемости.

Борода считает, что тенденция сокращения европейского еврейства не так однозначна. Ситуации различны, и трудно сравнивать Россию и Францию, Германию и страны СНГ, отметил он.

В частности, раввин указал, что снижение рождаемости сегодня свойственно именно экономически развитым странам. Демографическая проблема возникает, в том числе, из-за утраты традиционных семейных ценностей, "европейские евреи в этом смысле не исключение", сказал он, уточнив, что имеет в виду нерелигиозные семьи".

Кроме того, в цифрах отражаются и специфические "еврейские" проблемы, добавил он.

"Это и ассимиляция, уход от традиций, когда религиозная составляющая уже не является решающей в выборе спутника жизни, а значит, в таких семьях вырастают дети, которые уже не идентифицируют себя с определенной культурой", - сказал Борода.

Еще одной причиной сокращения числа европейских евреев он назвал сильный рост антисемитизма. Для примера он отметил, что много французских еврейских семей, которые дорожат своей религией, вынуждены репатриироваться в Израиль.

В России, по словам Бороды, после массовой репатриации в 1990-е и общего снижения рождаемости последние два десятилетия картина меняется.

"С одной стороны, много молодых людей вспоминают о своих корнях, и если их родители не ходили в синагогу, то для них еврейские традиции становятся неотъемлемой частью жизни. Конечно, в таких семьях совершенно другие приоритеты: иной подход и к семье, и к деторождению", - отметил раввин.

Несмотря на это темпы ассимиляции он назвал колоссальными и отметил большое число смешанных браков.

Нельзя сказать, что российская еврейская община преодолела все кризисные моменты, связанные с сокращением ее численности, считает президент ФЕОР.

"Кардинальные изменения ситуации - как раз одна из наших основных задач. В том числе поэтому мы уделяем особое внимание образовательным и просветительским программам для молодежи и молодых семей", - заключил раввин.