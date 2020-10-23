С 1970 года численность евреев в Европе снизилась почти на 60%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU -Количество евреев, проживающих в Европе, Турции и России, с 1970 года снизилось с 3,2 млн до 1,3 млн человек, пишет Jerusalem Post со ссылкой на историко-демографическое исследование лондонского Института изучения еврейской политики.

Доля евреев в населении Европы снизилась до уровня тысячелетней давности и продолжает сокращаться.

"Доля евреев, проживающих в Европе, примерно такая же, как и во время первого подсчета еврейского населения мира, проведенного средневековым еврейским путешественником Вениамином Тудельским в 1170 году", - пишут авторы исследования.

Они отмечают, что более 1,5 млн евреев эмигрировали с изучаемой территории после поднятия железного занавеса.

Однако и в Западной Европе с 1970 года количество евреев сократилось на 8,5%, с 1,112 млн до примерно миллиона. Конкретно в Германии еврейская диаспора на грани исчезновения, пишет газета: из 118 тысяч оставшихся там евреев более 40% - люди старше 65 лет. Преобладание старшего поколения отмечается и в диаспорах в России и на Украине, пишут исследователи.

В 1900 году в Европе проживало 83% от всех евреев мира, сейчас их там осталось только 9%. По словам одного из авторов исследования, Серджио ДеллаПергола, это результат в том числе Холокоста, но после войны причины сокращения еврейского населения Европы стали иными. Это рост числа близкородственных браков и снижение рождаемости, а отъезд из Европы часто объясняется экономическими соображениями или боязнью пострадать от антисемитизма.