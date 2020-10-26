Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Студенты и преподаватели российских вузов имеют право отказаться от прививки от гриппа, принудительное навязывание вакцинации недопустимо, заявили в Минобрнауки.

"В рекомендациях Роспотребнадзора студенты и преподаватели отнесены к группе риска, поэтому им рекомендовано пройти вакцинацию от гриппа, (...) для ее проведения требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что право "на отказ от профилактической прививки предоставлено гражданину ст. 5 ФЗ № 157, в законе также говорится, что "такое право предоставляется всем лицам, которые подлежат вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, это касается и профессиональных групп риска".

"Таким образом, лицам, в том числе работникам, которые относятся к профессиональным группам риска, не может быть принудительно навязано проведение профилактической прививки", - заявили в пресс-службе.

В понедельник ряд СМИ написал о том, что студентов нескольких московских вузов заставляют проходить вакцинацию от гриппа, чаще всего это относится к студентам, проживающим в общежитиях.