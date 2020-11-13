МГУ полностью перейдет на удаленную форму обучения с 16 ноября

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МГУ полностью перейдет на удаленную форму обучения с 16 ноября, что следует из приказа ректора. Аналогичное решение принято в Высшей школе экономики.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сказал, что МГУ был готов к переходу на дистанционное обучение, с начала учебного года только 15% студентов занимались очно

Он подчеркнул, что при переходе на дистанционный формат МГУ сохранит "все возможности общения студентов с преподавателями, чтобы качество не пострадало".

Садовничий сообщил, что сессия также пойдет в дистанционном формате.

11 ноября Минобрнауки РФ издало приказ, согласно которому вузы Москвы и Санкт-Петербурга, находящиеся в подчинении ведомства, с 13 ноября по 6 февраля 2021 года переходят исключительно на дистанционную форму обучения.