Более 80 тыс. га в районе Байкала вернули в федеральную собственность

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Свыше 80 тыс. гектаров в районе озера Байкал возвращены в федеральную собственность после признания незаконными нормативных правовых актов об образовании рекреационной местности "Северо-Байкальская" в Бурятии.

Как сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, на территории началась застройка и вырубка лесов. Неправомерные действия муниципалитета на государственной земле создали условия для передачи в частные владения уникальных природных участков.

Верховный суд Бурятии признал документы об образовании местности "Северо-Байкальская" недействующими. Как следствие, запрещено изменение природного ландшафта, застройка и ведение любой деятельности, которая была предусмотрена при создании рекреационной зоны.

Рекреационная местность была создана на федеральных землях еще в 2004 году по инициативе органов местного самоуправления. Ее общая площадь составила свыше 82 тыс. га. В территорию вошли федеральные леса Байкальского и Верхне-Заимского лесничеств, акватория озера Байкал, Слюдянские озера, источник "Хакусы", а также ряд территорий, которые представляют особую природную ценность. Это "Берег бурых медведей", "Серебряная падь", "Сеногда", "Онокачан", "Остров Ярки", "Горячий берег" и ряд других.