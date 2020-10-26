Мотивом убийства преподавателя в Петербурге назвали личную неприязнь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя вуза, которую обнаружили с отрезанной фалангой пальца.

Как сообщила в понедельник пресс-служба СК РФ, вечером 22 октября 36-летний знакомый убитой задушил ее на почве личной неприязни. Чтобы скрыть следы преступления, он отрезал жертве большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона.

Следователи совместно с полицейскими разыскали и задержали подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в ведомстве.

Ранее в понедельник информированный источник сообщал "Интерфаксу" об обнаружении в квартире на улице Димитрова тела 34-летней женщины, которая работала старшим преподавателем биохимии в одном из технических университетов Петербурга. На трупе были зафиксированы признаки удушения, также была отрезана фаланга пальца. Возбуждено дело об убийстве.