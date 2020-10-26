Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

В Петербурге женщине отрезали палец, чтобы разблокировать смартфон

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге убили преподавателя вуза, возбуждено дело, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне, 25 октября, во Фрунзенском районе города. В квартире на улице Димитрова с повреждением шеи и отсутствием фаланги пальца был обнаружен труп хозяйки - 34-летней женщины, которая работала старшим преподавателем биохимии в одном из технических университетов Петербурга.

"Предположительно, женщине отрезали палец, чтобы разблокировать смартфон", - отметил источник.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено дело об убийстве.

Официальной информацией об этом инциденте "Интерфакс" не располагает.

Петербург

Новости

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Эксперты узнали о подготовке хакерами фальшивых распродаж в Рунете

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

91 депутат Госдумы заразился или переболел коронавирусом

"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Пандемия коронавируса

Аптекам Алтая не хватает лекарств и градусников

Пандемия коронавируса

Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался

Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался
Пандемия коронавируса

Губернатор Кузбасса получил положительный тест на COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту

Навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');