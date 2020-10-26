В Петербурге женщине отрезали палец, чтобы разблокировать смартфон

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге убили преподавателя вуза, возбуждено дело, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне, 25 октября, во Фрунзенском районе города. В квартире на улице Димитрова с повреждением шеи и отсутствием фаланги пальца был обнаружен труп хозяйки - 34-летней женщины, которая работала старшим преподавателем биохимии в одном из технических университетов Петербурга.

"Предположительно, женщине отрезали палец, чтобы разблокировать смартфон", - отметил источник.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено дело об убийстве.

Официальной информацией об этом инциденте "Интерфакс" не располагает.