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Путин предложил договориться о верификации пусковых установок ракет под Калининградом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил договориться о мерах верификации американских комплексов Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 под Калининградом.

"Основываясь на ранее выдвинутом нами предложении о разработке контрольного инструментария в подкрепление российской инициативы о встречных мораториях, предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей", - говорится в заявлении Путина.

"В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками МК-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области", - отметил президент РФ.

"Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)", - отмечается в заявлении Путина о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

В понедельник Кремль обнародовал заявление президента Российской Федерации о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Как следует из документа, Российская Федерация продолжает полагать, что Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности.

В заявлении Владимира Путина подчеркивается, что выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, Москва считает серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации.

В этом контексте РФ подтверждает приверженность ранее объявленному страной мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Владимир Путин РСМД 9М729 Aegis Ashore

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