Помпео заявил, что Обама рисковал жизнями американцев из-за ДРСМД

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама рисковал жизнями граждан Соединенных Штатов, выполняя обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает госсекретарь Майк Помпео.

"Было два участника ДРСМД. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и создавала свои системы. Если двусторонний договор выполняет только одна сторона договора, то это это называется глупостью", - написал Помпео в твиттере.

Он напомнил, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения, "которое сделало Америку беззащитной".

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве заявляли, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушала ДРСМД, и выдвигали к США встречные претензии.