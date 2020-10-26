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Онищенко счел неактуальным весенний сценарий локдауна в РФ

Власти должны принимать точечные меры по борьбе с COVID-19, считает экс-глава Роспотребнадзора

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко убежден, что мартовский сценарий коронавирусного локдауна в России не актуален.

"Как в марте - всю страну закрыли, и два месяца ничего не делали - этого, конечно, делать уже нельзя. У нас есть полное понимание как лечить (больных коронавирусом - ИФ), как выявлять, и самое главное, у нас есть средства защиты. Тогда это было оправдано, сейчас этого делать нельзя", - сказал Онищенко на пресс-конференции в понедельник.

Академик придерживается мнения, что власти должны принимать меры точечно, исходя из эпидемической ситуации. В частности, по словам Онищенко, нет однозначного ответа на вопрос о закрытии школ в России: с одной стороны, школьники меньше болеют COVID-19, а с другой, в образовательных учреждениях риски передачи инфекции возрастают.

"Когда 15 млн детей находятся в замкнутых помещениях большую часть активных суток, естественно, у них при этой скученности, тесноте, возможность передачи инфекции возрастает. Поэтому не надо эту тему так однозначно формализовать и убаюкивать общественное мнение, что, дескать, давайте школьниками не заниматься", - сказал Онищенко.

Он считает правильным, что регионы самостоятельно принимают решения о мерах профилактики. Академик привел пример Москвы, которая перевела на удаленную учебу старшие параллели, и напомнил, что в большинстве регионов учеба остается очной, но класс закрывается на карантин, если среди учеников выявлен заболевший COVID-19.

"Надо ли всех (переводить на удаленку - ИФ)? Как видите, чохом на этот вопрос не ответишь", - сказал Онищенко.

Хроника 09 января – 26 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус

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