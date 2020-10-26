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ИМЭМО и "Интерфакс" запускают онлайн-проект "Россия и мир: профессиональный разговор"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ИМЭМО РАН и Группа "Интерфакс" объявили о запуске нового совместного проекта "Россия и мир: профессиональный разговор". Соглашение о его реализации было подписано сторонами в понедельник, 26 октября.

В рамках проекта состоится серия экспертных встреч, посвященных важнейшим событиям в мировой политике и экономике. Дискуссии с участием научных и общественных деятелей, представителей власти планируется проводить ежемесячно в онлайн-формате.

"COVID-19 резко усилил неопределенность мировых трендов, придал динамику процессам, наметившимся на выходе из мировой рецессии 2008 года. На таком фоне возникает "марксистский" соблазн объявить что-то новое или конец чего-то старого. Социальные процессы редко переживают структурные разломы. Но общественный интерес к профессиональному обсуждению ключевых событий мировой повестки на фоне растущих рисков и глубокой неопределенности, естественно, возрастает", - сказал президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин.

"Мы рады успеху "Примаковских чтений онлайн" и решили провести новую серию встреч, посвященных острым мировым проблемам. Сегодня в мире происходит множество важных событий, и мы хотим с участием признанных экспертов и людей, принимающих решения, обсуждать, анализировать эти события, прогнозировать их дальнейшее развитие", - отметил генеральный директор Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Первое совместное мероприятие в рамках нового проекта ИМЭМО и "Интерфакса" запланировано на четверг, 29 октября, оно будет посвящено ожиданиям мировых столиц результатов президентских выборов в США.

Эксперты, в частности, обсудят, кого предпочитают в Пекине, Дели, Брюсселе, Берлине, Париже или Токио; как изменится архитектура мировой экономики и что ждёт стратегическую стабильность, контроль над вооружениями.

В дискуссии примут участие: руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов; заместитель директора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов; старший научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов; директор Института Европы РАН Алексей Громыко; старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев; старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

Летом этого года ИМЭМО и "Интерфакс" провели в онлайн-формате ежегодный форум "Примаковские чтения-2020", в работе которого принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и широкий круг исследователей-международников.

По итогам мероприятия был выпущен журнал "Примаковские чтения-2020". Ознакомиться с электронной версией издания можно по ссылке: http://group.interfax.ru/ftproot/files/Primakov_page.pdf

Институт мировой экономики и международных отношений был создан в 1956 году и вскоре приобрел репутацию авторитетного и не имеющего аналогов в РФ центра комплексных фундаментальных и прикладных социально-экономических, политических и стратегических исследований, ориентированных на анализ основных тенденций мирового развития. ИМЭМО РАН и сейчас остается уникальным по широте охвата исследуемых проблем и комплексности научной проблематики аналитическим центром.

В институте получила развитие отечественная политическая наука и экономическая теория, разрабатывалась прогностическая и аналитическая база для принятия политических решений. В фокусе внимания экономистов и политологов ИМЭМО РАН были и остаются вопросы, связанные с тенденциями глобализации, новыми вызовами международной безопасности, качественными изменениями в экономической и политической системе общества.

Институт взаимодействует с федеральными и региональными органами власти России, крупными государственными и частными компаниями, российскими и зарубежными исследовательскими центрами, средствами массовой информации.

C августа 2015 года институт носит имя Евгения Максимовича Примакова.

Международная информационная группа "Интерфакс", основанная более 30 лет назад, включает одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств, а также структуры, создающие передовые информационно-аналитические системы в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Подписчиками и клиентами "Интерфакса" являются ведущие российские и зарубежные СМИ, правительственные структуры РФ и большинства стран мира, крупнейшие корпорации и банки.

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