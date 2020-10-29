Академик Арбатов назвал политические игры США помехой для продления СНВ-3

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) мешают политические игры США из-за опасения вызвать критику внутри страны, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

"Конечно, политика всегда влияла на переговоры и соглашения по контролю над вооружениями, но никогда раньше этот важнейший вопрос, собственно говоря, жизни и смерти человеческой цивилизации не превращался в такую мелкую фишку во внутриполитических и внешнеполитических играх", - сказал Арбатов в четверг на экспертной встрече в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По его словам, в течение последних лет президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ДСНВ - "утверждал, что это была ошибка Обамы, что это национальное предательство, что это, в общем, совершенно неравноправный договор, который вредит американской безопасности".

"Со стороны Трампа очень трудно пойти на продление сейчас, потому что он тут же вызовет на себя вал критики. Вот это главная причина, по которой они тянут", - заявил Арбатов.

"Для того, чтобы выглядеть лучше и перед союзниками, и прежде всего внутри Соединенных Штатов, они пытаются создать какую-то видимость, что они не просто продлевают этот договор на год, как предложил Путин, а они добились от России огромных уступок по части того, как будут вестись следующие переговоры, и хотят Россию обязать заранее дать какие-то обязательства на предмет следующего договора", - отметил он.

ДСНВ, или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Срок действия договора, вступившего силу 5 февраля 2011 года, истекает в феврале будущего года. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год. Однако Белый дом сообщил, что не будет принимать это предложение РФ, в ответ США предложили продлить договор при условии замораживания сторонами ядерных арсеналов. 20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.

Россия надеется на конструктивный диалог по вопросам ограничения вооружений с новой американской администрацией после президентских выборов в США, сообщил Арбатов.

Предложение президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности нацелено на новую американскую администрацию, подчеркнул Арбатов. "Хочу обратить внимание, что это предложение - оно не на Трампа рассчитано. Очевидно, что до выборов (в США) остается меньше недели, и договориться о таких сложных многомерных вопросах за это время никак не удастся. Это предложение рассчитано на любую администрацию, которая придет к власти после 3 ноября", - сказал Арбатов.

"Это ответ на вопрос - что мы ждем от будущей администрации. Будь это Трамп, будь это Байден - Россия ждет начала конструктивного диалога по этой теме", - сообщил ученый.

Он выразил мнение, что, если между РФ и США будет достигнуто соглашение о "заморозке" числа ядерных боезарядов, это приведет к появлению инспекторов на предприятиях, выпускающих данное вооружение.

"Вопросы контроля умопомрачительно сложны, потому что если всё замораживать, то придется контролировать даже на предприятиях-изготовителях ядерных боеприпасов, чего никогда не было и до чего речь пока не дошла", - сказал Арбатов.

По мнению эксперта, позиция РФ по вопросам ограничения вооружений в последнее время быстро меняется. "Российская позиция последнее время меняется достаточно быстро, проявляет гибкость, которой не было раньше, и упирает на конкретные темы, которых не было раньше", - сказал ученый.

Арбатов заявил, что в то же время Москва уже не поднимает ряд вопросов, которые ставила перед США последние годы. "Долгое время говорили: только стратегическое вооружение, никаких тактических, мы не желаем вести переговоры, пока вы не уберете свои тактические авиабомбы - 150 единиц из Западной Европы. Теперь об этом не говорится. Но согласие дано - принять политические обязательства и заморозить все ядерные арсеналы", - отметил академик.

На прошлой неделе Путин предложил договориться о моратории на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности в Европе. Он заявил, что Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

В заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД Путин предложил США и НАТО договориться о мерах по верификации объектов ПРО США в Европе, российских крылатых ракет под Калининградом, а также предостерегает от "ракетных кризисов" в АТР.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии. У Вашингтона были вопросы к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.