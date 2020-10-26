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Путин поручил запустить ипотеку на строительство частных домов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов, сообщается на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года.

В феврале прошлого года Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн кв.м.

В августе этого года Минстрой России внес в правительство программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Программа предусматривает меры по стандартизации рынка ИЖС, повышению качества и ликвидности частного жилья, снижению рисков кредиторов, стимулированию ИЖС с привлечением специализированных подрядчиков, расширению рынка за счет вовлечения в оборот новых земельных участков.

Ранее в Минстрое раскритиковали банки за торможение программы по строительству частных домов.

Владимир Путин

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