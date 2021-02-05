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В РФ могут разрешить расселение аварийного жилья в индивидуальные дома

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Общественный совет при Минстрое РФ разработал предложения, касающиеся переселения из аварийного жилья в индивидуальные дома, сообщил в пятницу председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

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"Разработаны предложения по изменению нормативно-правовых актов с целью создания условий для развития индивидуального жилищного строительства. Сейчас готовятся соответствующие предложения, касающиеся переселения из аварийного жилья, чтобы люди могли переселяться, в том числе, в индивидуальные дома", - сказал Степашин.

Он добавил, что такой опыт уже есть в ряде регионов России.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн кв.м.

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В августе 2020 года Минстрой внес в правительство программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Она предусматривает меры по стандартизации рынка ИЖС, повышению качества и ликвидности частного жилья, снижению рисков кредиторов, стимулированию ИЖС с привлечением специализированных подрядчиков, расширению рынка за счет вовлечения в оборот новых земельных участков.

С 2019 года переселение россиян из аварийного жилья осуществляется в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживет около 530 тыс. человек.

Россия Сергей Степашин Минстрой РФ

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