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Экс-охранник Евкурова освобожден от наказания за ДТП с погибшими

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Назрановский районный суд Ингушетии признал истекшим срок давности привлечения к уголовной ответственности Багаудина Мейриева по резонансному делу о ДТП.

Мейриев, который являлся охранником экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова (ныне замминистра обороны РФ), обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении, но из-за истечения срока давности бывшего сотрудника охраны выпустили на свободу.

26 октября 2014 года охранник, сопровождая на служебном автомобиле кортеж главы республики, спровоцировал аварию, в результате которой погибли две женщины, а двое мужчин получили травмы. Все жертвы и пострадавшие являются членами одной семьи. Мейриев свою вину не признал.

Изначально в смерти женщин в 2018 году обвиняли второго участника ДТП - Тимура Агиева, который на автомобиле выехал на федеральную трассу "Кавказ" в районе села Яндаре рядом с постом ДТП. В аварии погибли две его сестры. Дело было возвращено в прокуратуру, в мае 2019 года дело против него было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Фигурантом стал бывший охранник Евкурова.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

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