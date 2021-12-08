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Путин повысил Евкурова до генерал-полковника

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-полковника заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Очередные воинские звания получили и другие военачальники. В частности, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Юдин также стал генерал-полковником.

8 июля 2019 года Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенант.

Евкуров с октября 2008 года по июнь 2019 года был главой Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров Ингушетия Минобороны

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