Новый конкурс на должность мэра Магадана пройдет до конца года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новый конкурс на должность мэра Магадана будет проведен в течение этого года, первый не состоялся из-за отсутствия кандидатов, сообщил во вторник председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин.

"Конкурс будет проведен в течение этого года, в течение ближайших дней городская Дума должна собраться и принять решение о проведении конкурса, ну а дальше следует похожая процедура, должны быть поданы соответствующие заявления, документы", - сказал Колядин журналистам.

Он добавил, что к процессу подключится глава региона.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов активно подключится к данному процессу, проведя соответствующие консультации с жителями Магадана, с общественными организациями, институтами гражданского общества, лидерами общественного мнения, определив те кандидатуры, которые могли бы в это непростое время возглавить Магадан и выполнить те задачи, которые поставлены перед городом в рамках различных программ развития, которые были инициированы правительством РФ, президентом РФ, в том числе и программ, инициированных губернатором", - сказал Колядин.

"Губернатору прежде всего работать с мэром, совместно определяя этапы развития города", - добавил председатель комиссии.

По словам Колядина, будущий мэр Магадана должен иметь опыт хозяйственной работы, работы с бюджетом, различными программами по улучшению города, понимать, как должен развиваться город.

"В нашем случае нужен человек, который может менять город к лучшему. Тут даже не личные качества важны, а именно то, насколько он способен возложить на свои плечи очень тяжелые задачи, которые стоят в настоящий момент перед Магаданом. И это, видимо, осознали люди, которые могли принять в конкурсе участие, и, наверное, приняли решение не рисковать", - добавил вице-губернатор.

Как сообщалось, комиссия признала конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Магадана несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов. На конкурс не поступило ни одной заявки. Решение конкурсной комиссии направят в городскую думу для принятия решения о повторном проведении конкурса.

Конкурс на должность мэра Магадана планировалось провести 23 ноября.

В настоящее время администрацию Магадана возглавляет Юрий Гришан, который был избран главой муниципального образования 13 ноября 2015 года.