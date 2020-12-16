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В Магадане со второй попытки избрали мэра

Ранее конкурс на должность мэра Магадана провалился из-за отсутствия кандидатов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты думы города Магадана большинством голосов утвердили кандидатуру действующего мэра Юрия Гришана на очередной срок. Предыдущая попытка попытка избрать мэра провалилась из-за отсутствия заявок от претендентов.

"Комиссия отобрала три кандидатуры, которые были представлены на заседании городской думы. За кандидатуру Гришина проголосовали единогласно", - сообщил "Интерфаксу" председатель думы Магадана Сергей Смирнов.

Он отметил, что в течение суток Гришан подпишет контракт и приступит к своим обязанностям.

Всего в этот раз на рассмотрение конкурсной комиссии было заявлено 27 кандидатов. Свою кандидатуру на пост выдвинули жители Магаданской области, среди них действующий мэр Юрий Гришан. Заявки пришли также из Оренбургской, Ярославской, Свердловской, Тюменской и Калужской областей, Приморского и Хабаровского краев, с Сахалина. Среди претендентов на пост мэра были и выходцы из Украины.

Конкурсная комиссия состояла из дести человек. Пять из них назначили депутаты, еще пять членов назначены распоряжением губернатора Магаданской области.

Администрацию Магадана возглавлял Юрий Гришан, он был избран главой муниципального образования 13 ноября 2015 года.

Магадан Юрий Гришан

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