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Путину сообщили о критической нехватке лекарств для онкобольных в РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Представители 30 благотворительных фондов сообщили руководству РФ о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей, по их прогнозам, дефицит этих препаратов может привести в ближайшее время к гибели тысяч людей, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на открытое письмо от этих организаций.

Это обращение благотворительные фонды, помогающие пациентам с онкозаболеваниями, направили президенту РФ Владимиру Путину, главе Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину. В письме они сообщили, что в России "сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами для лечения онкологических больных, в том числе детей".

Если не принять срочные меры по ликвидации дефицита таких препаратов, это уже "в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей", предупредили авторы обращения. Благотворительные фонды со ссылкой на медучреждения в РФ сообщили о "критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов".

Главный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев заявил, что исчезли "не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных".

В своем письме фонды отметили, что в последние недели фиксируют рост числа обращений от родителей, чьи дети не могут начать или продолжить лечение из-за дефицита онкологических препаратов. Со ссылкой на медиков благотворительные организации сообщают, что подобная ситуация сложилась во многих регионах РФ. По данным авторов обращения, из российских больниц и аптек исчезли винкристин, этопозид и даунорубицин.

Благотворительные фонды объясняют дефицит онкопрепаратов в России резким падением объемов их производства. Кроме того, проблема связана с несовершенством системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон "третий лишний" (когда тендер не может выиграть зарубежный производитель при двух заявках от российских компаний) и правилами формирования цен на лекарства, считают авторы письма.

По их словам, эти факторы уже привели "к частичному или полному уходу из России целого ряда препаратов (для лечения онкозаболеваний - ИФ) как отечественного, так и зарубежного производства". Благотворительные фонды просят власти РФ экстренно решить эту проблему и организовать срочную централизованную госзакупку дефицитных лекарств. Также они предлагают отменить правило "третий лишний" для "препаратов онкологического и гематологического профиля".

Опрошенные "Ъ" онкологи подтвердили наличие проблемы с дефицитом онкопрепаратов в РФ, а также поддержали авторов обращения. В Минздраве изданию заявили, что ситуация "находится на контроле" ведомства. Министерство объяснило проблемы с обеспечением онкобольных лекарствами пандемией коронавируса, "по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции".

Владимир Путин Минздрав РФ Александр Румянцев

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