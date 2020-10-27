Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:23Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

Песков заявил, что проблема с лекарствами для онкобольных будет решена

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство работает над устранением проблемы, возникшей в сфере обеспечения лекарственными препаратами пациентов с онкозаболеваниями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение ряда общественных организаций на имя президента РФ с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для взрослых и детей с онкозаболеваниями.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что здравоохранение в России профинансировано в должном объеме, пресс-секретарь главы государства заметил, что нет ни одной страны в мире, где на медицинскую сферу выделяют достаточный объем средств. По его словам, даже в странах, где в соотношении к ВВП медицинская сфера профинансирована больше, чем в России, этот уровень также недостаточный.

"Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, и так далее, в том числе и для президента", - сказал Песков.

Вопрос увеличения финансирования в сфере здравоохранения, добавил он, является предметом анализа и бюджетной работы. "Вы знаете, что бюджетная работа ритмичная, и конечно, каждый раз это становится предметом для обсуждения", - сказал он.

Ранее стало известно, что представители 30 благотворительных фондов сообщили руководству РФ о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей. По их прогнозам, дефицит этих препаратов может привести в ближайшее время к гибели тысяч людей, если российские власти не примут экстренные меры.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" отзовет в РФ 90 тыс. машин Lada в рамках крупнейшей за 2,5 года кампании

"АвтоВАЗ" отзовет в РФ 90 тыс. машин Lada в рамках крупнейшей за 2,5 года кампании
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировала следующий подъем COVID-заболеваемости весной

Глава Российского экологического оператора Гудков покинет свой пост

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о начале производства COVID-вакцины "Вектора"

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут первую сессию проекта "Россия и мир: профессиональный разговор"

Пандемия коронавируса

Поклонскую и Милонова не пустили на заседание Думы из-за отказа сдавать COVID-тест

Поклонскую и Милонова не пустили на заседание Думы из-за отказа сдавать COVID-тест

Источник сообщил о перестрелке спецназовцев в Ачхой-Мартане

Пандемия коронавируса

Анна Попова сказала, что необходимость в масках отпадет после вакцинации

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разъяснил свои новые рекомендации по масочному режиму

Роспотребнадзор разъяснил свои новые рекомендации по масочному режиму

Уволились главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');