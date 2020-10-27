Песков заявил, что проблема с лекарствами для онкобольных будет решена

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство работает над устранением проблемы, возникшей в сфере обеспечения лекарственными препаратами пациентов с онкозаболеваниями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение ряда общественных организаций на имя президента РФ с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для взрослых и детей с онкозаболеваниями.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что здравоохранение в России профинансировано в должном объеме, пресс-секретарь главы государства заметил, что нет ни одной страны в мире, где на медицинскую сферу выделяют достаточный объем средств. По его словам, даже в странах, где в соотношении к ВВП медицинская сфера профинансирована больше, чем в России, этот уровень также недостаточный.

"Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, и так далее, в том числе и для президента", - сказал Песков.

Вопрос увеличения финансирования в сфере здравоохранения, добавил он, является предметом анализа и бюджетной работы. "Вы знаете, что бюджетная работа ритмичная, и конечно, каждый раз это становится предметом для обсуждения", - сказал он.

Ранее стало известно, что представители 30 благотворительных фондов сообщили руководству РФ о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей. По их прогнозам, дефицит этих препаратов может привести в ближайшее время к гибели тысяч людей, если российские власти не примут экстренные меры.