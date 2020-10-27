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Эксперты сообщили о новом виде телефонного мошенничества в РФ

Злоумышленники стали подключать к обзвонам потенциальных жертв роботов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Колл-центры" мошенников усовершенствовали свою тактику и подключили к обзвону потенциальных жертв роботов, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Как рассказали изданию специалисты, в РФ становится популярным новый вид телефонного мошенничества, когда первоначальный обзвон граждан проводят автоматизированные колл-центры, а человек подключается уже на следующем этапе, когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты.

"Робот говорит: "Ваша карта в данном банке заблокирована, перезвоните нам по этому номеру". При перезвоне жертве отвечают якобы сотрудники службы безопасности банка", - раскрыл схему этой аферы технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков. По его словам, сейчас мошенники совершают сотни звонков в день с использованием роботов.

Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин говорит, что злоумышленники могут звонить с поддельных номеров, используя сервисы IP-телефонии, массово рассылать СМС или сообщения в мессенджерах от имени банка. Аферисты также могут задействовать автоответчик, который сообщает о якобы возникшей проблеме клиенту банка, а уже потом подключает к разговору "живого оператора", отмечает эксперт.

Начальник отдела информбезопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд обращает внимание, что мошенники в данном случае используют технику "обратной социальной инженерии", когда жертва сама перезванивает злоумышленникам. Руководитель направления "Информационная безопасность" компании "КРОК" Андрей Заикин в свою очередь говорит, что люди еще не привыкли к использованию телефонными мошенниками роботов и это повышает уровень первоначального доверия у потенциальных жертв.

Эксперты по кибербезопасности советуют в случае получения сообщений о блокировке карты позвонить в банк по номеру, указанному на его карте или официальном сайте, и прояснить ситуацию. Специалисты также рекомендуют установить на телефон приложение, определяющее мошеннические и спам-номера.

Qrator Labs Артем Гавриченков Group-IB Сергей Никитин СёрчИнформ" Алексей Дрозд КРОК Андрей Заикин

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