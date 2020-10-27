ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут первую сессию проекта "Россия и мир: профессиональный разговор"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В четверг, 29 октября, в 12:00 состоится первая экспертная встреча в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор". Мероприятие пройдет в онлайн-режиме и будет посвящено ожиданиям мировых столиц относительно результатов президентских выборов в США.

Эксперты, в частности, обсудят, кого предпочитают в Пекине, Дели, Брюсселе, Берлине, Париже или Токио; как изменится архитектура мировой экономики и что ждёт стратегическую стабильность и контроль над вооружениями после выборов.

В дискуссии примут участие: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН; Алексей Громыко, директор Института Европы РАН; Александр Ломанов, заместитель директора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН; Алексей Куприянов, старший научный сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН; Павел Тимофеев, старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН; Николай Сурков, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Для участия в мероприятии представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте.

Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Трансляция пресс-конференции будет доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=iPt5DvAaLrQ